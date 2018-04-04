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"М-Видео" опровергла данные о возгорании в своем магазине в саратовском ТЦ "Триумф Молл"

Происшествия
4 апреля, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

В пресс-службе компании уточнили, что в серверной магазина сработали пожарная сигнализация и система пожаротушения в рамках плановых работ

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Компания "М-Видео" опровергла наличие возгорания и задымления в своем магазине в саратовском торговом центре (ТЦ) "Триумф Молл", где в среду проводилась эвакуация.

"В серверной магазина в рамках плановых работ сработала пожарная сигнализация и система пожаротушения, возгорания и задымления не было. Автоматически сработало оповещение в торговом центре и поступил сигнал на пульт МЧС. По сигналу посетители и сотрудники торгового центра были оперативно эвакуированы. <...> Уже получено разрешение МЧС о возобновлении работы магазине", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании, добавив, что сотрудники, работавшие в серверной, не пострадали.

Ранее сообщалось, что порядка 200 человек эвакуировали из ТЦ "Триумф молл" в Саратове из-за задымления. Как уточнила руководитель пресс-службы администрации города Татьяна Плющева, короткое замыкание произошло в серверной магазина "М-Видео", площадь возгорания составила 0,5 кв. м. Торговый центр уже вернулся к работе в штатном режиме.

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