Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 150 человек эвакуировали из торгового центра в Петербурге из-за трещины

Происшествия
4 апреля, 18:55 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, апреля. /ТАСС

Информации о пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Около 150 посетителей и сотрудников торгового центра "Клондайк" в Выборгском районе Петербурга эвакуировали из-за трещины на здании. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района, торговый центр закрыт, в ближайшее время специалисты проведут экспертизу.

"Около 150 человек эвакуировали днем в среду из торгового центра "Клондайк". В ближайшее время будет проведена экспертиза. Специалисты должны будут выяснить, что это за трещина", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС по Петербургу ТАСС сообщили, что в управление поступал вызов из торгового центра на 2-м Муринском проспекте.

Информация о пострадавших не поступала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
2
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
3
В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут задерживать все суда, выходящие из Крыма
4
Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея
5
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
6
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
7
Борис Гребенщиков: никакого "дальше" нет, есть только сейчас
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости