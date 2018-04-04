Около 150 человек эвакуировали из торгового центра в Петербурге из-за трещины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Около 150 посетителей и сотрудников торгового центра "Клондайк" в Выборгском районе Петербурга эвакуировали из-за трещины на здании. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района, торговый центр закрыт, в ближайшее время специалисты проведут экспертизу.

"Около 150 человек эвакуировали днем в среду из торгового центра "Клондайк". В ближайшее время будет проведена экспертиза. Специалисты должны будут выяснить, что это за трещина", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС по Петербургу ТАСС сообщили, что в управление поступал вызов из торгового центра на 2-м Муринском проспекте.

Информация о пострадавших не поступала.