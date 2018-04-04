Врачи выписали из больницы главу "Мемориала" в Дагестане, на которого напали неизвестные

МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Врачи выписали из больницы руководителя отделения международного общества "Мемориал" в Дагестане Сиражудина Дациева, которого госпитализировали после нападения в Махачкале 28 марта. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ), где находился правозащитник.

"Сегодня мы выписали Сиражудина Дациева. Вся необходимая помощь ему была оказана, с ним все нормально", - сказал представитель РКБ. По его словам, у Дациева было сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

В конце марта в Махачкале на главу дагестанского отделения "Мемориала" напали неизвестные. Член правления международной организации Олег Орлов сообщал ТАСС, что Дациев и другие сотрудники общества неоднократно получали угрозы. Он рассказал, что в ночь с 22 на 23 января был сожжен автомобиль "Мемориала" в Махачкале, а затем пришли sms-сообщения с требованиями прекратить деятельность.