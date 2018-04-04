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СК начал проверку после смерти ветерана в приемной администрации Владимирской области

Происшествия
4 апреля, 20:05 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 4, апреля. /ТАСС

На помощь мужчине оперативно прибыли сотрудники медкабинета администрации и скорая помощь, но спасти его не удалось

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ВЛАДИМИР, 4 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны, приехавшего на прием в администрацию Владимирской области с просьбой заасфальтировать дорогу, ведущую к его поселку. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По факту смерти ветерана начата проверка. По предварительной информации, пожилому мужчине стало плохо, вся необходимая помощь на месте ему была оказана", - сообщила старший помощник руководителя регионального управления Ирина Минина.

Как уточнила и. о. председателя комитета общественных связей и СМИ региона Елена Стаханова, 27 марта 93-летний ветеран Иван Николаевич Савин вместе с пожилым сыном обратился в приемную по обращениям граждан администрации Владимирской области с просьбой заасфальтировать дорогу, ведущую к поселку Ундольский Собинского района. Мужчина не записывался на прием заранее, однако сотрудники администрации решили принять пенсионера вне очереди.

В этот день прием должен был вести первый вице-губернатор Алексей Конышев, но за несколько минут до начала приема, ветерану, присевшему на стул, стало плохо. На помощь мужчине оперативно прибыли сотрудники медкабинета администрации области и скорая помощь. Несмотря на помощь медиков, спасти его не удалось.

"Это жизнь, это стечение обстоятельств. Сын ветерана признался, что пожалел о том, что привез отца, который не очень хорошо себя чувствовал. Первый вице-губернатор пообещал, что дорога, о которой его хотел попросить ветеран, будет заасфальтирована", - сказала Елена Стаханова.

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