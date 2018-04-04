В ОП отметили скоординированные действия МЧС и персонала ТЦ "Персей для детей" во время ЧП

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ по итогам проверки по факту пожара в торговом центре "Персей для детей" в Москве положительно отметила действиями МЧС, сотрудников и администрации торгового центра во время ЧП. Об этом сообщил ТАСС в среду член ОП Максим Григорьев.

Ранее в торговом центре "Персей для детей" на Малой Семеновской улице в Москве произошло возгорание. Пожарные эвакуировали около 600 человек из горящего здания и еще 20 человек спасли. По итогам пожара один человек погиб, еще шестеро пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 "Причинение смерти по неосторожности" и ст. 293 УК РФ "Халатность").

"Можем констатировать, что было сделано администрацией столичного торгового центра: по сравнению с ситуацией в Кемерове тут все существенно различается. Тут мы констатируем, что сработала система пожарного оповещения, были открыты эвакуационные выходы, и достаточно хорошо отработал сам персонал, который помогал людям выйти из этого помещения", - сказал Григорьев, отметив, что "очень неплохо сработала служба МЧС".

"По нашим данным, они прибыли через три минуты после того, как последовал сигнал", - отметили в Общественной палате.

"В прошлую пятницу проходила большая комплексная проверка данного торгового центра, и мы видим, что государство предпринимает (по крайней мере в Москве) существенные шаги по проверке таких комплексов, что можно только приветствовать", - заключил Григорьев.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят семь человек, все они арестованы до 25 мая.