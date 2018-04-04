Экс-главе Марий Эл Маркелову вызвали скорую в суд, где решался вопрос о продлении ареста

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому по делу о взятке, вызвали скорую медицинскую помощь в зал Мосгорсуда, где в среду решался вопрос о продлении срока ареста ему и его соучастнице Наталии Кожановой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В ходе судебного заседания Маркелов почувствовал себя плохо, в связи с чем суд объявил перерыв и обвиняемому вызвали скорую, которая оказала ему необходимую медицинскую помощь в конвойном помещении. Спустя несколько часов рассмотрение вопроса о продлении ареста было продолжено", - сказала представитель суда. Данную информацию подтвердила ТАСС его адвокат Елена Вяткина.

Мосгорсуд в среду удовлетворил ходатайство следствия и продлил Маркелову и Кожановой срок содержания под стражей до середины июля.

Ранее во вторник член ОНК Москвы Александр Ионов по итогам посещения Маркелова в столичном СИЗО "Лефортово" сообщил ТАСС, что подследственный жалуется на отказ в свиданиях с сыном и просит перевести его в СИЗО федерального подчинения "Матросская тишина". По словам правозащитника, экс-чиновник находится в тяжелом психологическом и подавленном состоянии. В этой связи члены ОНК рекомендовали руководству СИЗО оказать ему психологическую помощь.

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в получении взятки, Кожанова обвиняется в посредничестве во взяточничестве. По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от владельца птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша (заочно арестован и объявлен в международный розыск) в качестве взятки более 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Как отмечал ранее Маркелов, рассматриваемая как взятка сумма была стоимостью покупки его сельскохозяйственного предприятия АО "Тепличное" Кривашом. Фигуранты дела отвергают все обвинения.

Также следствие возбудило в отношении Маркелова уголовные дела по фактам незаконного хранения патронов для стрелкового оружия, которые были найдены у него при обыске, и злоупотребления должностными полномочиями. Кроме того, в рамках уголовного дела СК предъявил обвинение в служебном подлоге бывшему министру сельского хозяйства и промышленности Марий Эл Ираиде Долгушевой, которая находится под подпиской о невыезде. Срок предварительного следствия по делу продлен до 3 октября 2018 года.