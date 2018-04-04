Адвокат: капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" доставлен в больницу

КИЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" Владимир Горбенко из следственного изолятора был доставлен в больницу. Об этом сообщил в среду ТАСС его адвокат Дмитрий Щербина.

"После сегодняшнего дня, когда его фактически украли, потому что так задержание не проводится, его поместили во временный следственный изолятор, ему там стало плохо, его перевели в больницу имени Лучанского в Херсоне", - сообщил адвокат, добавив, что в настоящий момент едет к нему, чтобы увидеться и передать необходимые лекарства.

Он напомнил, что Горбенко стало плохо еще на судне. "Он гипертоник, мы каждый день вызывали медпомощь, но ее не пускали", - добавил адвокат, отметив, что на судне проблемы со здоровьем начались еще у одного члена экипажа - Павла Чмыхалова, который "также гипертоник и у него зафиксировали давление 180 на 100".

Ненормальные условия

В целом условия на судне защитник охарактеризовал как "ненормальные". "Продукты и медикаменты им доставляем мы - адвокаты. Нас не пускали к ним в первый день, первые сутки они просидели без еды, пока мы не начали привозить им продукты. Вчера у них закончилась питьевая вода, они сутки просидели без нее, и только сегодня нам удалось ее доставить", - рассказал он.

Адвокат также напомнил, что на судне находится большое количество рыбы, которую опечатала Служба безопасности Украины, и она уже начала гнить. По его словам, в связи с такими антисанитарными условиями экипажу нечем дышать, люди вынуждены "ночевать практически на палубе из-за смрада". Рыбу обещают вывезти в четверг.

Адвокат еще раз напомнил, что капитану "Норда" предъявлено обвинение по статье "о нарушении порядка въезда- выезда на временно оккупированную территорию". "Для него требуют содержания под стражей, но по этой статье содержания под стражей быть не может. Но они пытаются обыграть ситуацию, якобы, он скрывается от следствия, пытаясь сказать, что вручили ему повестку на допрос на 2 апреля, он не явился, так как был лишен возможности выйти за пределы судна, и мы писали им об этом",- обрисовал ситуацию Щербина. Завтра вопрос о мере пресечения будет рассмотрен Херсонским городским судом.

Остальному экипажу предъявили административное правонарушение. "Их держат и говорят, что они не могут выйти, но это ерунда. Члены экипажа заявили, что они граждане РФ, консул РФ готов выдать им соответствующее временное удостоверение. Да, Украина не признает их паспорта, но удостоверения, выданные консульским учреждением, признаются Украиной, но им просто физически не дают их получить", - пояснил Щербина.

Задержание судна

Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно под российским флагом и экипажем из 10 граждан РФ, жителей Керчи. По данным собственника сейнера, власти Украины обвиняют экипаж в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее", что влечет штраф или административный арест до 15 суток. Капитану судна инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", что грозит лишением свободы на срок до пяти лет, а также конфискацией транспортного средства.

В свою очередь управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Сейнер находится в украинском порту Бердянск. Экипажу судна украинскими пограничниками запрещено спускаться на берег.