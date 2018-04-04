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После нападения на главу "Мемориала" в Дагестане возбудили дело

Происшествия
4 апреля, 23:09 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 4, апреля. /ТАСС

Сейчас Сиражудина Дациева выписали из больницы

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МАХАЧКАЛА, 4 апреля. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на главу отделения "Мемориала" в Дагестане Сиражудина Дациева, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе республиканского МВД.

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"По факту нападения на Сиражудина Дациева в Махачкале возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч.2 п. "а" УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений)", - сказал представитель МВД.

Ранее в среду ТАСС в пресс-службе Республиканской клинической больницы (РКБ), где находился правозащитник, сообщили, что Дациеву оказали всю необходимую помощь. В среду его выписали. По словам представителя РКБ, Дациев поступил с сотрясением головного мозга и ушибом грудной клетки.

В конце марта в Махачкале на главу дагестанского отделения "Мемориала" напали неизвестные.

Член правления международной организации Олег Орлов сообщал ТАСС, что Дациев и другие сотрудники общества неоднократно получали угрозы. Он рассказал, что в ночь с 22 на 23 января был сожжен автомобиль "Мемориала" в Махачкале, а затем пришли sms-сообщения с требованиями прекратить деятельность.

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