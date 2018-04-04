В аэропорту Пулково сработала пожарная сигнализация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Пожарная сигнализация сработала в петербургском аэропорту Пулково вечером в среду, люди были эвакуированы из зоны прибытия. Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", опасности возгорания нет.

"Сработал датчик пожарной сигнализации в зоне прибытия", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что весь терминал не эвакуировался.

Очевидцы отмечают, что в зоне прибытия скопилась большая толпа.

В ПулковеТАСС сообщили, что на выполнение рейсов ложное срабатывание сигнализации и последующая проверка не повлияли.