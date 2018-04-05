Суд огласит приговор главе "Мемориала" в Карелии по делу о детском порно

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд в четверг огласит приговор главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву, которого обвинили в изготовлении порнографических материалов с участием приемной дочери, а также в педофилии и незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд 5 апреля в 15:00 мск начнет оглашать приговор Юрию Дмитриеву", - сказал собеседник агентства.

В ходе прений прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала приговорить Дмитриева к девяти годам колонии строгого режима, а адвокат подсудимого попросил вынести оправдательный приговор, потому что в действиях правозащитника нет состава преступления. Глава карельского "Мемориала" в последнем слове заявил о своей невиновности.

Дело Дмитриева

Шестидесятидвухлетнему Юрию Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего 12-летнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 года по 2015 год Дмитриев неоднократно фотографировал обнаженную приемную дочь 2005 года рождения, с которой проживал совместно, для изготовления порнографических материалов. Кроме того, он незаконно хранил дома основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, конструкцию которого самодельно изменили.

Ранее адвокат Виктор Ануфриев сообщил ТАСС, что его подзащитный не изготавливал порнографические материалы, а раз в месяц фотографировал девочку для наблюдения ее физического развития. Снимки хранил на своем компьютере, нигде их не публикуя. По его словам, когда девочка подросла, Дмитриев перестал ее снимать: в 2015 году он сделал пару фотографий, а в 2016 году - ни одного снимка. Защитник добавил, что хранившаяся у Дмитриева часть ствола охотничьего ружья непригодна для стрельбы.

По словам защитника, Дмитриев дважды признан вменяемым. Две из трех экспертиз подтвердили, что фотографии из уголовного дела не являются порнографическим.

Дмитриев, который известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии, арестован 15 декабря 2016 года, а 27 января 2018 года вышел из СИЗО под подписку о невыезде. В защиту руководителя карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.

Судебный процесс проходит в закрытом режиме.