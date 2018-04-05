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Спасатели эвакуируют 10 рыбаков из акватории Ладожского озера

Происшествия
5 апреля, 0:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, апреля. /ТАСС

К месту происшествия направили поисково-спасательный отряд "Новая Ладога" на катере на воздушной подушке

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасают 10 рыбаков в акватории Ладожского озера в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управление МЧС.

"Поступила информация о том, что в акватории Ладожского озера 10 рыбаков-любителей не могут самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины", - сказали с пресс-службе.

В управлении также отметили, что к месту происшествия направились спасатели поисково-спасательного отряда "Новая Ладога" на катере на воздушной подушке и сотрудники отдела государственной инспекции по маломерным судам.

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