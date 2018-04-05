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СМИ: более 100 тыс. потребителей остались без света из-за непогоды на востоке Канады

Происшествия
5 апреля, 0:48 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 5, апреля. /ТАСС

Аварийные бригады работают над восстановлением подачи энергоснабжения в пострадавшие районы, но о сроках завершения работ не сообщается

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ОТТАВА, 5 апреля. /ТАСС/. Свыше 100 тыс. потребителей лишились электроснабжения из-за сильного ветра в провинции Онтарио. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

От непогоды, которая стала причиной обрыва линий электропередачи, пострадали в основном жители южной части региона, в том числе городов Торонто и Оттавы, где без света находятся порядка 20 тыс. потребителей. В настоящее время аварийные бригады работают над восстановлением подачи энергоснабжения в пострадавшие районы, но о сроках завершения работ не сообщается.

В некоторых местах непогода сопровождается снегом с дождем, в связи с чем выросло число дорожно-транспортных происшествий. Так, в районе города Барри на скоростном шоссе столкнулись порядка 50 автомобилей. Информации о пострадавших пока не поступало.

По данным Национального метеобюро, в Онтарио скорость ветра достигает 90 км/ч (25 м/с).

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