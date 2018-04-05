Спасатели тушат пожар на площади 3 тыс. кв. м в магазине игрушек в Тюмени

ТАСС, 5 апреля. Пожар на площади 3 тыс. кв. м тушат в Тюмени в магазине игрушек RichFamily, на данный момент пламя локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

"В 00:05 местного времени (22:05 мск) поступило сообщение о том, что в городе Тюмени по улице Кремлевской произошло возгорание магазина игрушек RichFamily. Для ликвидации пожара было создано пять звеньев газодымозащитной службы. Всего на ликвидацию пожара было задействовано 67 человек личного состава, 26 единиц специальной и вспомогательной техники МЧС. Силами пожарного гарнизона пожар был локализован в 01:25 местного времени (23:25 мск), а общая площадь пожара составила более 3 тыс. кв. м", - сообщили в пресс-службе.

В городе экологическая обстановка не нарушена, пожар не оказал негативных последствий для жизнедеятельности населения города Тюмени, отметили в пресс-службе. "На месте пожара проведены замеры загрязнения воздуха Тюменской областной службой экстренного реагирования. Для оценки обстановки и проведения разведки применялся беспилотный летательный аппарат. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, причина и ущерб устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

По данным МЧС, в горящем магазине рухнула крыша. По данным очевидцев, магазин сгорел полностью. Согласно данным компании, он располагался в одноэтажном панельном здании на площади около 3 тыс. кв. м. В магазине находилось более 40 тыс. товаров.

Магазин в Тюмени пострадал по всей площади в результате пожара, сообщил корреспонденту ТАСС в четверг представитель ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.



"Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м. Она достаточно обширная, пожарные продолжают работать над ликвидацией пожара, сейчас пламя локализовано. Магазин пострадал по всей площади", - сказал Юсько. Он добавил, что ликвидация пожара произойдет не раньше утра четверга. "Затем в помещение войдут дознаватели, чтобы уточнить причины возникновения пожара", - сказал Юсько.