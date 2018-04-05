СМИ: 32 черных дельфина выбросились на берег в Новой Зеландии

ТАСС, 5 апреля. 32 черных дельфина (гринды) выбросились на западный берег острова Южный Новой Зеландии. 24 животных уже погибли. Об этом в четверг сообщил газете The New Zealand Herald официальный представитель национального природоохранного ведомства.

Дельфины выбросились на берег неподалеку от устья реки Окуру - это достаточно малонаселенный район, и животных заметили не сразу. "Наши сотрудники прибыли в район, вероятно, через 12 часов после того, как все произошло", - сообщил он.

Спасатели и местные жители пока не могут помочь выжившим гриндам выбраться на глубину из-за сильного ветра и высоких волн.

Длина гринд составляет от 4 до 8 м, а вес в среднем - около 800 кг.

32 pilot whales stranded at Okuru River in Haast in the South Island https://t.co/ANjOfuM70c pic.twitter.com/zIiZQ054gL — nzherald (@nzherald) 4 April 2018