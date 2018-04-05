Площадь пожаров в лесах Дальнего Востока за сутки увеличилась на 20 тыс. га

ТАСС, 5 апреля. Свыше 20 новых лесных пожаров вспыхнуло в регионах Дальнего Востока в минувшие сутки, всего действовали 53 возгорания. Об этом сообщает в четверг пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли 23 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовали 53 очага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самые сильные пожары регистрировались в Амурской области. На территории региона за сутки выгорело 18,9 тыс. га. В целом площадь пожаров по регионам за сутки увеличилась на 20 тыс. га. Возгорания регистрировались в Приморском крае, в Еврейской АО и одно в Хабаровском крае.

По данным Центра гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области, в регионе действуют 17 лесных пожаров, больше всего очагов зарегистрировано на территории Шимановского района.

"Опасности населенным пунктам нет, поскольку вокруг них еще осенью были проведены отжиги. На территории района горит не лес, а сухая трава. Ситуацию осложняет сильный ветер, скорость которого в ночные часы доходила до 20 м/с, а также минусовые температуры", - сказал ТАСС глава Шимановского района Сергей Алипченко.

По данным администрации Приморья, с утра четверга пожарные работают на 11 очагах в Тернейском, Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Черниговском районах и Дальнегорском городском округе.

Пожары в регионах тушат более 800 человек

К борьбе с огнем в лесах за сутки привлекались в общей сложности почти 800 человек, было задействовано свыше 150 единиц техники и три воздушных судна. Для тушения пожаров в Амурской области, как сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО, дополнительно привлекли 41 человека из резерва "Авиалесоохраны". К вечеру среды на Дальнем Востоке ликвидировать удалось 15 возгораний, продолжают тушить еще 38 пожаров.

С начала пожароопасного периода 2018 года в округе зарегистрировали 150 лесных пожаров на площади 37,3 тыс. гектаров. В прошлом году в это время было 119 пожаров на площади 54,7 тыс. га. Особый противопожарный режим в настоящее время действует в 18 районах Амурской области, в одном районе и городском округе в Приморье.