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Спасатели ликвидировали пожар в магазине игрушек в Тюмени

Происшествия
5 апреля, 5:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 5 апреля. Спасатели ликвидировали пожар в магазине игрушек RichFamily в Тюмени, который пострадал по всей площади в результате возгорания, сообщил корреспонденту ТАСС в четверг представитель ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

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"В 03:55 по местному времени (01:55 мск) было ликвидировано открытое горение. На данный момент спасатели продолжают проливку всей территории, так как площадь большая", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м, в его ликвидации задействовали 67 спасателей и 26 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 01:25 местного времени (23:25 мск). На месте ЧП работает бригада дознавателей.

Пожар никак не повлиял на экологическую обстановку в городе, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате пожара пострадавших нет. По данным компании, магазин расположен в одноэтажном панельном здании, в нем находилось более 40 тыс. товаров.

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