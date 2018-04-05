Спасатели ликвидировали пожар в магазине игрушек в Тюмени

ТАСС, 5 апреля. Спасатели ликвидировали пожар в магазине игрушек RichFamily в Тюмени, который пострадал по всей площади в результате возгорания, сообщил корреспонденту ТАСС в четверг представитель ГУ МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

"В 03:55 по местному времени (01:55 мск) было ликвидировано открытое горение. На данный момент спасатели продолжают проливку всей территории, так как площадь большая", - сказал собеседник агентства.

Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м, в его ликвидации задействовали 67 спасателей и 26 единиц техники. Пожар удалось локализовать в 01:25 местного времени (23:25 мск). На месте ЧП работает бригада дознавателей.

Пожар никак не повлиял на экологическую обстановку в городе, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате пожара пострадавших нет. По данным компании, магазин расположен в одноэтажном панельном здании, в нем находилось более 40 тыс. товаров.