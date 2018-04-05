Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд 6 апреля рассмотрит жалобы на арест фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове

Происшествия
5 апреля, 8:40 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 5, апреля. /ТАСС

Апелляционные жалобы направили шесть из семи фигурантов дела

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 5 апреля. /ТАСС/. Кемеровский областной суд 6 апреля рассмотрит поступившие апелляционные жалобы фигурантов дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", которые по ходатайству следствия арестованы до 25 мая, но не согласились с мерой пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ТАСС в суде в четверг.

Смотрите также

МЧС оказывает необходимую помощь в расследовании причин пожара в ТЦ в Кемерове

В Росгвардии рассказали о нарушениях ЧОП в "Зимней вишне"

Совладелец сгоревшего ТЦ в Кемерове предоставит следствию всю необходимую информацию

"В настоящее время поступили документы из Заводского районного суда города Кемерово, назначат их [апелляционные жалобы пяти обвиняемых] на рассмотрение на завтра. <…> Если никаких заявлений не будет от обвиняемых, то их рассмотрят в пятницу", - сказала собеседница агентства.

В Заводском суде рассматривались ходатайства следствия по аресту шести обвиняемых, обжалуют решение о заключении под стражу пять из них - арендатор сгоревшего торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, генеральный директор компании-собственника ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Юлия Богданова, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин. Еще один фигурант дела - технический директор ККК Георгий Соболев - апелляцию не подавал. В областном суде подтвердили, что "от Соболева жалоба не поступала".

Там же добавили, что из Центрального районного суда, который принял решение об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилии Комковой, также направившей жалобу на арест, материалы на данный момент не поступили. "Однако они могут поступить [в областной суд из районного суда] в течение дня", - добавили в суде.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено семи фигурантам, все они арестованы до 25 мая 2018 года, шесть из них в понедельник и вторник направили апелляционные жалобы на арест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
2
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
3
МИД Чехии: заявление посла РФ по делу Скрипаля грозит межгосударственными осложнениями
4
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
5
"Нудоль" на смену "Амуру": какой будет новая противоракета России
6
Адвокат: капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" доставлен в больницу
7
Высылаемые американские дипломаты покидают Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости