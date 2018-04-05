Суд 6 апреля рассмотрит жалобы на арест фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове

КЕМЕРОВО, 5 апреля. /ТАСС/. Кемеровский областной суд 6 апреля рассмотрит поступившие апелляционные жалобы фигурантов дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня", которые по ходатайству следствия арестованы до 25 мая, но не согласились с мерой пресечения в виде заключения под стражу, сообщили ТАСС в суде в четверг.

"В настоящее время поступили документы из Заводского районного суда города Кемерово, назначат их [апелляционные жалобы пяти обвиняемых] на рассмотрение на завтра. <…> Если никаких заявлений не будет от обвиняемых, то их рассмотрят в пятницу", - сказала собеседница агентства.

В Заводском суде рассматривались ходатайства следствия по аресту шести обвиняемых, обжалуют решение о заключении под стражу пять из них - арендатор сгоревшего торгово- развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок, генеральный директор компании-собственника ТЦ ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (ККК) Юлия Богданова, руководитель и сотрудник обслуживавшей систему пожарной безопасности компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и Александр Никитин, а также сотрудник частного охранного предприятия, который должен был включить систему оповещения о пожаре, Сергей Антюшин. Еще один фигурант дела - технический директор ККК Георгий Соболев - апелляцию не подавал. В областном суде подтвердили, что "от Соболева жалоба не поступала".

Там же добавили, что из Центрального районного суда, который принял решение об аресте бывшей начальницы инспекции государственного строительного надзора по Кемеровской области Танзилии Комковой, также направившей жалобу на арест, материалы на данный момент не поступили. "Однако они могут поступить [в областной суд из районного суда] в течение дня", - добавили в суде.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследуется уголовное дело, обвинение предъявлено семи фигурантам, все они арестованы до 25 мая 2018 года, шесть из них в понедельник и вторник направили апелляционные жалобы на арест.