В МЧС назвали основные причины лесных пожаров на Дальнем Востоке

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сильный ветер и нарушение правил пожарной безопасности являются главными причинами распространения пожаров в регионах Дальнего Востока, сообщают пресс-службы региональных управлений МЧС.

"Как правило, основными причинами природных пожаров являются установившаяся на территории края сухая погода и человеческий фактор, то есть нарушение правил пожарной безопасности населением. Одним из основных потенциальных источников природных пожаров является незатушенный костер", - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, где за прошедшие сутки огонь прошел 2,2 тыс. га.

По словам начальника главного управления МЧС России по Еврейской автономной области (ЕАО) Романа Бойко, в регионе также начался пожароопасный сезон, зарегистрировано 27 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, здесь превышает 300 га. Распространению огня способствует сильный порывистый ветер, который уже несколько суток не стихает на всей территории области.

"В 100% случаев палов сухой травы виноваты люди, которые их разводят. Пожарной инспекцией проводятся ежедневные профилактические рейды по населенным пунктам. К данной работе привлекаются полицейские, волонтеры, а также старосты поселений. Гражданам разъясняются требования законодательства о запрете сжигания сухой травы", - приводит слова Бойко пресс-служба управления.

Большие надежды в борьбе с огнем спасатели возлагают на погоду. Синоптики в ЕАО уже в конце этой недели прогнозируют высокую вероятность осадков, которые могут сохраниться в течение нескольких дней. Прогноз Приморского гидрометцентра менее утешителен. Здесь небольшой снег ожидают уже в пятницу, но в основном в северных районах края, где проблема пожаров пока не так актуальна.

Ранее сообщалось, что в регионах Дальнего Востока в минувшие сутки, всего действовали 53 возгорания. Самые сильные пожары зарегистрировали в Амурской области. На территории региона за сутки выгорело 18,9 тыс. га. В целом площадь пожаров по регионам за сутки увеличилась на 20 тыс. га.