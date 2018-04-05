Сотрудники МЧС ночью спасли десять рыбаков со льда Ладожского озера

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Спасатели Ленинградской области в ночь на четверг провели операцию, в ходе которой сняли десять рыбаков с треснувшего льда Ладожского озера, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленобласти поступила информация о том, что в акватории Ладожского озера десять рыбаков-любителей не могут самостоятельно выбраться на берег из-за образовавшейся трещины. К месту происшествия немедленно были направлены спасатели поисково-спасательного отряда "Новая Ладога" на судне на воздушной подушке, сотрудники отдела государственной инспекции по маломерным судам Волховского района. В 02:00 5 апреля 10 человек были доставлены на берег", - говорится в сообщении.

Всего к операции привлекались четыре спасателя, в распоряжении которых были две единицы техники.

В середине текущей недели в Санкт-Петербурге и Ленобласти зафиксировано потепление. Утром в четверг по данным ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" на побережье Ладожского озера в районе Новой Ладоги установилась температура плюс три градуса.