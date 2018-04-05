Причиной массового отравления в Киргизии стал сальмонеллез

БИШКЕК, 5 апреля. /ТАСС/. Причиной массового отравления людей в одном из ресторанов Бишкека, при котором пострадали более 200 человек, стали сальмонеллы. Об этом сообщил в четверг Центр госсанэпидемнадзора Бишкека.

"Завершены лабораторные исследования проб продукции, взятой после массового пищевого отравления в ресторане "Ала-Тоо". Причиной отравления стала курица по-тайски в кляре, в которой высеяны бактерии сальмонеллеза", - говорится в сообщении. По мнению экспертов, поскольку данные бактерии были обнаружены только в пробах готовой продукции, можно сделать вывод о "нарушении технологии приготовления продуктов и условий их хранения".

По данным киргизских медиков, после произошедшего в "Ала-Тоо" 31 марта массового отравления за медицинской помощью обратились 249 человек. Из них 174 были госпитализированы в инфекционные больницы республики. "На сегодняшний день в больницах остаются в общей сложности 130 пострадавших", - отмечается в документе.

По данному факту в Киргизии возбуждено уголовное дело. Ресторан, в котором произошло массовое отравление, временно закрыт. Известно, что в последний раз санитарная проверка в нем проводилась в октябре прошлого года.