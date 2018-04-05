Полиция опровергла публикации о массовых задержаниях в "Москва-Сити"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция опровергла информацию о задержании сотрудников форекс-компании в бизнес-центре "Москва-Сити".

"Размещенная в ряде СМИ информация о том, что в ОМВД России по Пресненскому району УВД по ЦАО Москвы доставлены 100 человек, не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее ряд СМИ написал, что в комплексе "Москва-Сити" были задержаны около 100 сотрудников форекс-компании. Согласно публикациям, они работали на консалтинговую фирму "Центр современных инвестиционных технологий" (ЦСИТ).