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Замначальника ОМВД Курильска подозревается в использовании труда арестованных

Происшествия
5 апреля, 10:39 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 5, апреля. /ТАСС

Следователи устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД по Курильскому городскому округу, который подозревается в использовании труда арестованных в личных целях. Об этом сообщается в официальном канале в Telegram Следственного комитета России.

"Уголовное дело возбуждено в отношении замначальника ОМВД по Курильскому городскому округу, который 2 апреля отвез двоих административно арестованных граждан на производственную базу, принадлежащую его семье. Здесь мужчины выполняли различные хозяйственные работы до момента обнаружения их сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что следователи устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

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