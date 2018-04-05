Замначальника ОМВД Курильска подозревается в использовании труда арестованных

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД по Курильскому городскому округу, который подозревается в использовании труда арестованных в личных целях. Об этом сообщается в официальном канале в Telegram Следственного комитета России.

"Уголовное дело возбуждено в отношении замначальника ОМВД по Курильскому городскому округу, который 2 апреля отвез двоих административно арестованных граждан на производственную базу, принадлежащую его семье. Здесь мужчины выполняли различные хозяйственные работы до момента обнаружения их сотрудниками УФСБ России по Сахалинской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что следователи устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.