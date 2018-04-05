Источник: один из экс-чиновников Дагестана может быть причастен к убийству Камалова

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. СК РФ подозревает одного из четверых фигурантов дела о мошенничестве при реализации социальных программ в Республике Дагестан, обвиняемых в хищении средств из бюджета республики, в причастности к убийству учредителя дагестанской газеты "Черновик" Хаджимурада Камалова. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник, близкий к следствию.

"Один из арестованных за мошенничество чиновников из Дагестана проходит по уголовному делу об убийстве журналиста Камалова", - сказал собеседник агентства, не уточнив статус фигуранта в уголовном деле.

Официальным комментарием Следственного комитета ТАСС пока не располагает.

В свою очередь адвокат одного из дагестанских экс-чиновников Дагир Хасавов сообщил, что в конце марта по распоряжению председателя СК РФ Александра Бастрыкина дело о резонансном убийстве дагестанского журналиста Хаджимурада Камалова передали в следственную группу Следственного комитета в Москву. "Это может означать, что данный эпизод может быть вменен одному из фигурантов арестованных ранее дагестанских чиновников. Во всяком случае у следствия есть именно такая версия", - сказал адвокат.

Основателя и учредителя общественно-политического еженедельника "Черновик", гендиректора компании "Свобода слова" 46-летнего Хаджимурада Камалова убили 15 декабря 2011 года в Махачкале недалеко от офиса газеты, где готовилась сдача очередного номера.

3 апреля Басманный суд Москвы продлил срок ареста в отношении бывших врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, врио вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева, министра образования республики Шахабаса Шахова и врио вице-премьера правительства Дагестана, экс- министра экономики Раюдина Юсуфова.