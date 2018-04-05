На одной из стройплощадок Краснодара произошла массовая драка

КРАСНОДАР, 5 апреля. /ТАСС/. Полиция выясняет обстоятельства массовой драки, которая произошла на одной из строительных площадок в Краснодаре, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Ранее в социальных сетях появился ролик, на котором запечатлена потасовка на строительной площадке. В драке участвуют около 15 человек. В подписи к видео поясняется, что инцидент произошел на строительной площадке жилого комплекса в Краснодаре.

"Заявление в полицию не поступало. На основании информации, появившейся в социальных сетях, полиция в инициативном порядке провела проверку. Выяснилось, что конфликт действительно имел место быть 29 марта", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что участники инцидента сейчас устанавливаются. В больницу никто из них не обращался.