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СК предъявил экс-чиновнице администрации Приморья обвинение в халатности

Происшествия
5 апреля, 10:56 UTC+3

По версии следствия, обвиняемая произвела необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) по Приморскому краю предъявил обвинение бывшей и.о. директора департамента образования и науки Приморья в халатности (1 ст. 293 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СК.

"По версии следствия, в 2016 году обвиняемая, исполняя обязанности директора департамента образования и науки Приморского края, при реализации государственной программы Приморского края не приняла  своевременных мер по организации в департаменте надлежащей работы по этому направлению и не проконтролировала обоснование (максимальной) цены контрактов на основе реальной рыночной ценовой информации о стоимости жилых помещений. В результате проявленной халатности произведено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму более 2 млн рублей, что повлекло крупный ущерб бюджету Приморского края", - сообщило ведомство.

Расследование уголовного дела продолжается, но обвинение в халатности уже предъявлено. Личность обвиняемой в пресс-службе следственного управления не уточнили. При этом, согласно официальным данным администрации Приморья, в 2016 году обязанности директора департамента образования и науки до 1 июля 2016 года исполняла Надежда Виткалова. С 1 июля на должность директора была назначена Оксана Мартыненко.

"Уголовное дело было возбуждено по материалам Прокуратуры Приморского края", - добавили в пресс-службе СК. 

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