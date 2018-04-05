Капитана судна "Норд" из больницы перевели в изолятор

КИЕВ, 5 апреля. /ТАСС/. Капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" Владимир Горбенко из больницы был возвращен в изолятор временного содержания (ИВС) в Херсоне. Об этом сообщил в четверг ТАСС его адвокат Дмитрий Щербина.

"Вчера у нас не получилось увидеться, потому что его из больницы перевели обратно в ИВС", - сообщил Щербина. Адвокат добавил, что состояние Горбенко стабилизировалось. "Но в такой ситуации его состояние однозначно не может быть хорошим, то есть сейчас оно ниже среднего: ему и умереть не дадут, потому что это не в интересах ИВС, но и оказать хорошую помощь они не в состоянии", - полагает Щербина.

Защитник сообщил, что, несмотря на состояние его подзащитного, Херсонский городской суд все-таки состоится в четверг в 13:00, где ему предполагается избрать меру пресечения.

Накануне адвокат сообщил, что капитану "Норда" предъявлено обвинение по статье о нарушении порядка въезда- выезда "на временно оккупированную территорию". "Для него требуют содержания под стражей, но по этой статье содержания под стражей быть не может. Но они пытаются обыграть ситуацию, якобы он скрывается от следствия, пытаясь сказать, что вручили ему повестку на допрос на 2 апреля. Он не явился, так как был лишен возможности выйти за пределы судна, и мы писали им об этом",- обрисовал ситуацию Щербина.

Остальной экипаж обвиняется в административном правонарушении. "Их держат и говорят, что они не могут выйти, но это ерунда. Члены экипажа заявили, что они граждане РФ, консул РФ готов выдать им соответствующее временное удостоверение. Да, Украина не признает их паспорта, но удостоверения, выданные консульским учреждением, признаются Украиной, но им просто физически не дают их получить", - пояснил защитник.