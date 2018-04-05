Дознаватели рассматривают две версии возникновения пожара в магазине игрушек в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Причиной возгорания в магазине игрушек RichFamily в Тюмени, который сгорел в ночь на 5 апреля, могло стать короткое замыкание или занесение открытого источника огня. Об этом в четверг сообщил ТАСС пресс-секретарь регионального управления МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.

Ранее сообщалось, что площадь пожара достигала 3 тыс. кв. м. Пострадавших нет. Магазин располагался в одноэтажном панельном здании, в нем находилось более 40 тыс. товаров.

"Пожарные дознаватели рассматривают две основные версии возникновения пожара: короткое замыкание и занесение открытого источника огня", - сказал он.

По словам Юсько, огонь мог попасть на территорию магазина с соседних участков.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь тюменской областной прокуратуры Елена Мельникова, прокуратура совместно с сотрудниками МЧС планировала 12 апреля проверить магазин игрушек RichFamily.