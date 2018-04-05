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Более 2 тыс. специалистов задействовали в ликвидации последствий паводка в регионах РФ

Происшествия
5 апреля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

К работам также привлекли 754 единицы техники

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Группировка, задействованная в ликвидации последствий весеннего половодья на территории РФ, составила более 2,3 тыс. человек и 754 единицы техники, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"К работам по оказанию помощи пострадавшему от паводка населению привлечена группировка сил и средств в количестве 2369 человек и 754 единиц техники, из них 106 плавсредств и семь беспилотников", - сказали в ведомстве.

Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе МЧС, от паводка пострадали уже 13 регионов страны. Наиболее сложная обстановка сложилась в Волгоградской области и Алтайском крае, в которых ввели режим чрезвычайной ситуации.

Всего в России подтопило 71 населенный пункт, 803 жилых дома с населением более 2 тыс. человек, 29 мостов и восемь участков автодорог, подтопленных объектов экономики нет. Из зон подтопления отселены 370 человек, в том числе 78 детей. В пунктах временного размещения находятся 56 человек, в том числе 23 ребенка, остальные расселились у родственников и знакомых. В пунктах работают социальные, медицинские и другие службы, люди обеспечены горячим питанием, питьевой водой, предметами первой необходимости, а также средствами связи.

В зонах подтопления проводятся подворовые обходы, откачка воды, ведется обеспечение продуктами, оказание медицинской и адресной помощи, а также охрана общественного порядка и проверка газового хозяйства. Сотрудниками Роспотребнадзора организован отбор проб и анализ питьевой воды. Проводится мониторинг уровня воды на гидропостах, космический мониторинг, применяется беспилотная авиация, добавили в МЧС.

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