Мосгорсуд 16 апреля рассмотрит жалобу на приговор Мисюриной

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 16 апреля проверит законность приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на 2 года лишения свободы по делу о врачебной ошибке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб Мисюриной, ее адвокатов и апелляционного представления прокуратуры на приговор Черемушкинского районного суда назначено на 16 апреля в 12:00 мск", - сказала представитель суда.

Черемушкинский суд Москвы 22 января признал Мисюрину виновной в оказании в 2013 году услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента, и приговорил к двум годам колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Судом было установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники Мисюрина, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции и своими действиями причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых он через несколько дней скончался.

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы 31 января попросила суд отменить приговор Мисюриной, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. В Генпрокуратуре при этом отметили, что в ходе следствия были допущены нарушения, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины гематолога. 1 февраля Следственный комитет РФ сообщил, что позиция прокуратуры, поменявшей отношение к делу Мисюриной, ставит под сомнение компетентность сотрудников надзорного ведомства.