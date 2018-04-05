Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мосгорсуд 16 апреля рассмотрит жалобу на приговор Мисюриной

Происшествия
5 апреля, 11:36 UTC+3

Ранее гематолог Елена Мисюрина была осуждена на два года за врачебную ошибку

Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Мисюрина

Елена Мисюрина

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Мосгорсуд 16 апреля проверит законность приговора врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на 2 года лишения свободы по делу о врачебной ошибке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб Мисюриной, ее адвокатов и апелляционного представления прокуратуры на приговор Черемушкинского районного суда назначено на 16 апреля в 12:00 мск", - сказала представитель суда.
Черемушкинский суд Москвы 22 января признал Мисюрину виновной в оказании в 2013 году услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента, и приговорил к двум годам колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

Судом было установлено, что 25 июля 2013 года врач-гематолог московской частной клиники Мисюрина, проводя трепанобиопсию, нарушила методику, тактику и технику выполнения указанной манипуляции и своими действиями причинила пациенту сквозные повреждения кровеносных сосудов, от которых он через несколько дней скончался.

Смотрите также
Елена Мисюрина

Что надо знать о деле врача Елены Мисюриной

Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы 31 января попросила суд отменить приговор Мисюриной, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. В Генпрокуратуре при этом отметили, что в ходе следствия были допущены нарушения, а собранные и исследованные доказательства не позволяют сделать однозначный вывод о доказанности вины гематолога. 1 февраля Следственный комитет РФ сообщил, что позиция прокуратуры, поменявшей отношение к делу Мисюриной, ставит под сомнение компетентность сотрудников надзорного ведомства. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело врача Елены Мисюриной
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США развернули в АТР группировку сил в 400 тыс. военных
2
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
3
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
4
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
5
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
6
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы России по делу Скрипалей
7
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости