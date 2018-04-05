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В Сингапуре самолет совершил экстренную посадку после сообщения о заложенной бомбе

Происшествия
5 апреля, 12:02 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 5, апреля. /ТАСС

Сотрудники полиции проверяют лайнер на наличие взрывного устройства

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СИНГАПУР, 5 апреля. /ТАСС/. Самолет бюджетной авиакомпании Scoot, выполнявший в четверг рейс из Сингапура в таиландский город Хатъяй, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после получения сообщения о находящемся на борту взрывном устройстве. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов республики.

"Самолет, выполнявший рейс TR634, примерно через два часа после взлета в сопровождении истребителей ВВС совершил благополучную посадку в аэропорту Чанги", - указывается в документе. В настоящее время сотрудники полиции проверяют лайнер А320 на наличие взрывного устройства.

Число пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не уточняется.

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