В Сингапуре самолет совершил экстренную посадку после сообщения о заложенной бомбе

СИНГАПУР, 5 апреля. /ТАСС/. Самолет бюджетной авиакомпании Scoot, выполнявший в четверг рейс из Сингапура в таиландский город Хатъяй, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после получения сообщения о находящемся на борту взрывном устройстве. Об этом говорится в заявлении правоохранительных органов республики.

"Самолет, выполнявший рейс TR634, примерно через два часа после взлета в сопровождении истребителей ВВС совершил благополучную посадку в аэропорту Чанги", - указывается в документе. В настоящее время сотрудники полиции проверяют лайнер А320 на наличие взрывного устройства.

Число пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не уточняется.