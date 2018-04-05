Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Паводковые воды затопили первый этаж поликлиники в Саратове

Происшествия
5 апреля, 12:40 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 5, апреля. /ТАСС

Прием пациентов временно ведется в другом крыле медучреждения

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Первый этаж поликлиники в поселке Жасминном в Саратове оказался затоплен из-за половодья. Сейчас в учреждении откачивают воду, пациентов временно принимают в другом здании, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы минздрава Саратовской области Александр Колоколов.

Пациенты поликлиники публикуют в социальных сетях фотографии с места ЧП, на которых запечатлены кабинеты и коридоры под слоем воды в несколько сантиметров. Пользователи соцсетей активно обсуждают случившееся.

"Данная проблема на контроле [регионального] минздрава - вода из помещений откачивается с помощью помп, прием пациентов временно ведется в соседнем здании, то есть в другом крыле медучреждения", - сказал Колоколов. Он добавил, что подтопления происходят каждый год из-за того, что поликлиника находится в цокольном и на первом этажах жилого дома в низине поселка.

"В период половодья там нередко случается подтопление, так как система канализации и водоотведения дома не справляется с потом воды. В этот период ведется ручная откачка воды с помощью помп, часть специалистов и пациентов переводятся в соседнее здание", - пояснил Колоколов.

Собеседник агентства добавил, что единственный способ решить проблему - построить новое здание поликлиники. "Вопрос решается, уже практически готов проект сметной документации нового здания. Надеемся, что с вводом новой поликлиники, данная проблема будет исчерпана", - добавил представитель минздрава.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Наводнения в России Саратовская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
2
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
3
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
4
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
5
Песков не комментирует слухи о санкциях США против бизнесменов РФ до официальных заявлений
6
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
7
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости