Паводковые воды затопили первый этаж поликлиники в Саратове

САРАТОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Первый этаж поликлиники в поселке Жасминном в Саратове оказался затоплен из-за половодья. Сейчас в учреждении откачивают воду, пациентов временно принимают в другом здании, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы минздрава Саратовской области Александр Колоколов.

Пациенты поликлиники публикуют в социальных сетях фотографии с места ЧП, на которых запечатлены кабинеты и коридоры под слоем воды в несколько сантиметров. Пользователи соцсетей активно обсуждают случившееся.

"Данная проблема на контроле [регионального] минздрава - вода из помещений откачивается с помощью помп, прием пациентов временно ведется в соседнем здании, то есть в другом крыле медучреждения", - сказал Колоколов. Он добавил, что подтопления происходят каждый год из-за того, что поликлиника находится в цокольном и на первом этажах жилого дома в низине поселка.

"В период половодья там нередко случается подтопление, так как система канализации и водоотведения дома не справляется с потом воды. В этот период ведется ручная откачка воды с помощью помп, часть специалистов и пациентов переводятся в соседнее здание", - пояснил Колоколов.

Собеседник агентства добавил, что единственный способ решить проблему - построить новое здание поликлиники. "Вопрос решается, уже практически готов проект сметной документации нового здания. Надеемся, что с вводом новой поликлиники, данная проблема будет исчерпана", - добавил представитель минздрава.