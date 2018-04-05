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СМИ: в Турции задержали подозреваемого в причастности к убийству посла РФ

Происшествия
5 апреля, 12:39 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 5, апреля. /ТАСС

Имя подозреваемого не разглашается

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АНКАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Силы безопасности Турции задержали еще одного подозреваемого в причастности к убийству посла России Андрея Карлова. Об этом сообщил в четверг телеканал Haberturk.

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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Досье

По его данным, полиция взяла под стражу бывшего сотрудника Совета по информационным технологиям и связи Турции. Имя подозреваемого не разглашается, однако отмечается, что он мог быть близким другом преступника.

Между тем 2 апреля турецкий суд выдал ордер на арест восьми членов "Террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО), в том числе ее главаря Фетхуллаха Гюлена, по обвинению в причастности к нападению на российского дипломата.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России "за проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации".

19 декабря 2017 года газета Sabah со ссылкой на турецкую прокуратуру сообщила, что убийца российского дипломата был связан с Гюленом. По данным следствия, последний был знаком с убийцей Карлова, на его телефон поступала вся информация. Анкара обвиняет проживающего в США с 1999 года исламского проповедника и ФЕТО в попытке госпереворота 15 июля 2016 года.

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Персоны
Гюлен, Фетхуллах Карлов, Андрей Геннадьевич
Темы
Убийство российского посла в Анкаре
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