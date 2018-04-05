Суд приговорил 13 жителей Пермского края к колонии строго режима за сбыт героина

ПЕРМЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Березниковский городской суд Пермского края приговорил 13 жителей Пермского края к колонии строгого режима за сбыт героина в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.

"В зависимости от роли и степени участия в преступлениях все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Создание преступного сообщества, руководство и участие в нем", "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой в крупном и особо крупном размерах" и "Сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой в крупном размере" - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в июне 2015 года Сафар Холиков создал преступное сообщество, которое занималось сбытом крупных партий героина на территории Пермского края. В январе 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали преступников и изъяли у них 13 кг героина.

Суд приговорил Сафара Холикова [организатора сообщества] к 22 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в размере 1 млн рублей, остальные 12 участников сообщества приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 12,5 до 15 лет, со штрафами от 250 до 400 тыс. рублей.