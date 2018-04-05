Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд приговорил 13 жителей Пермского края к колонии строго режима за сбыт героина

Происшествия
5 апреля, 13:02 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 5, апреля. /ТАСС

Участников преступного сообщества задержали в январе 2016 года, у них изъяли 13 кг наркотика

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Березниковский городской суд Пермского края приговорил 13 жителей Пермского края к колонии строгого режима за сбыт героина в особо крупном размере. Об этом в четверг сообщается на сайте генеральной прокуратуры РФ.

"В зависимости от роли и степени участия в преступлениях все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями "Создание преступного сообщества, руководство и участие в нем", "Покушение на сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой в крупном и особо крупном размерах" и "Сбыт наркотических средств, совершенные организованной группой в крупном размере" - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в июне 2015 года Сафар Холиков создал преступное сообщество, которое занималось сбытом крупных партий героина на территории Пермского края. В январе 2016 года сотрудники правоохранительных органов задержали преступников и изъяли у них 13 кг героина.

Суд приговорил Сафара Холикова [организатора сообщества] к 22 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в размере 1 млн рублей, остальные 12 участников сообщества приговорены к лишению свободы в колонии строгого режима на срок от 12,5 до 15 лет, со штрафами от 250 до 400 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пермский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
2
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
3
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
4
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
5
Песков не комментирует слухи о санкциях США против бизнесменов РФ до официальных заявлений
6
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
7
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости