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На судоремонтном заводе в Самаре загорелся танкер

Происшествия
5 апреля, 13:18 UTC+3 САМАРА САМАРА 5, апреля. /ТАСС

Пожару присвоили повышенный уровень сложности

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САМАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Пожар на танкере ликвидируют пожарные на территории судоремонтного завода в Куйбышевском районе Самары. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о возгорании поступило в 11:41 мск. На старом танкере велись работы по утилизации судна на металлолом. Произошло возгорание рубки судна. Площадь пожара сейчас 360 кв. м, идет тушение, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен повышенный уровень сложности. На месте работают пять пожарных расчетов.

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