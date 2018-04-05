На судоремонтном заводе в Самаре загорелся танкер

САМАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Пожар на танкере ликвидируют пожарные на территории судоремонтного завода в Куйбышевском районе Самары. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о возгорании поступило в 11:41 мск. На старом танкере велись работы по утилизации судна на металлолом. Произошло возгорание рубки судна. Площадь пожара сейчас 360 кв. м, идет тушение, пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, пожару присвоен повышенный уровень сложности. На месте работают пять пожарных расчетов.