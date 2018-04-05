Задержаны шестеро подозреваемых в ограблении Бинбанка на $100 тыс. в Москве

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых в ограблении Бинбанка на Сокольнической площади в Москве на $100 тыс. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, они задержаны на Ленинградском проспекте.

"В момент задержания пятеро злоумышленников находились в автомобиле и собирались выехать на встречу с соучастником преступления, который в тот момент уже был задержан оперативниками. Установлено, что четверо из задержанных были ранее судимы", - сообщила она.

В конце марта сообщалось, что несколько вооруженных мужчин в камуфляжной форме и масках ограбили отделение Бинбанка на Сокольнической площади, д. 9. Были похищены $100 тыс., грабители скрылись, для их розыска городе вводился план "Перехват". По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ "Разбой".

После задержания подозреваемых в районе одного из московских стадионов полицейские обнаружили и изъяли две сумки с камуфлированной формой, масками, берцами и ремнями злоумышленников, рассказала в четверг представитель МВД.