В Ставропольском крае упал вертолет Ми-2

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате аварии небольшого вертолета в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"При выполнении сельскохозяйственных работ упал вертолет. На борту находился один пилот, он получил травмы", - сказал источник.

В Единой дежурной диспетчерской службе Шпаковского района Ставропольского края ТАСС подтвердили факт падения вертолета. "Поступило сообщение о падении вертолета, информация уточняется", - сказали в диспетчерской службе.

В администрации района уточнили, что пострадавший получил небольшие ожоги.

"Небольшой вертолет опылял поля недалеко от станицы Новомарьевской, как рассказывает сам пилот, в воздухе что- то произошло с двигателем - он задымился. Удалось посадить вертолет, пилот жив, в сознании, сам рассказывает о происшествии, предварительная информация, что у него есть небольшие ожоги, но это уточняется, его осматривают медики", - сообщили в администрации.

Причины и обстоятельства аварии выясняются