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В Ставропольском крае упал вертолет Ми-2

Происшествия
5 апреля, 13:20 дата обновления: 5 апреля, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Пилот получил ожоги

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате аварии небольшого вертолета в Ставропольском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"При выполнении сельскохозяйственных работ упал вертолет. На борту находился один пилот, он получил травмы", - сказал источник.

В Единой дежурной диспетчерской службе Шпаковского района Ставропольского края ТАСС подтвердили факт падения вертолета. "Поступило сообщение о падении вертолета, информация уточняется", - сказали в диспетчерской службе. 

В администрации района уточнили, что пострадавший получил небольшие ожоги.

"Небольшой вертолет опылял поля недалеко от станицы Новомарьевской, как рассказывает сам пилот, в воздухе что- то произошло с двигателем - он задымился. Удалось посадить вертолет, пилот жив, в сознании, сам рассказывает о происшествии, предварительная информация, что у него есть небольшие ожоги, но это уточняется, его осматривают медики", - сообщили в администрации.

Причины и обстоятельства аварии выясняются

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