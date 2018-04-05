Полиция Башкирии задержала предполагаемых убийц уфимского бизнесмена

УФА, 5 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали троих подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уфе, тело которого с огнестрельными ранами головы обнаружили в феврале. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службе МВД по Башкирии Максим Родионов.

Как ранее сообщалось, 11 февраля на улице Ферина в автомобиле Toyota Camry обнаружили тело мужчины 1969 года рождения с четырьмя огнестрельными ранениями, нанесенными с близкого расстояния.

"Полицейские при поддержке ОМОН Росгвардии задержали троих подозреваемых в убийстве предпринимателя 28, 56 и 59 лет", - сказал Родионов.

В зависимости от роли каждого они подозреваются по статьям УК РФ "Убийство по найму", "Незаконный оборот оружия", рассказали в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Башкирии. Мотивы и подробности преступления устанавливаются.