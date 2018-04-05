Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль. Об этом в четверг сообщил телеканал "Россия 1".

В эфире программы "60 минут" прозвучала запись разговора, которая была передана в редакцию Викторией Скрипаль. По словам ведущих программы, подлинность записи пока не подтверждена.

На записи Виктория Скрипаль разговаривает с женщиной, которая представляется Юлией Скрипаль. Собеседница говорит, что "у нее все хорошо". Виктория сообщает ей, что в случае получения визы она прилетит в Лондон в понедельник. На это собеседница отвечает, что "визу никто не даст".

По словам, женщины, представившейся Юлией Скрипаль, состояние Сергея Скрипаля "нормальное". "Все поправляются, все живые <...> Ни у кого непоправимых вещей нет. Все, я скоро выписываюсь", - сказала она.