Более 10 воспитанников детсада в Якутии получили ожоги глаз

ЯКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Более десяти детей получили ожоги глаз из-за невыключенной бактерицидной лампы в одном из детских садов якутского города Нерюнгри. Об этом сообщила ТАСС в четверг первый заместитель министра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая.

"Со слов родителей, пострадали якобы 20 детей, однако за медицинской помощью обратились 11 детей. Во время представления в детском саду не был выключен кварц (бактерицидная лампа), поэтому дети получили ожоги роговицы и конъюнктивы. Состояние детей стабильное, все они находятся на амбулаторном наблюдении, тяжелых повреждений ни у кого из них не было", - сказала собеседница агентства, добавив, что детям сразу назначили лечение.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили о начале доследственной проверки.