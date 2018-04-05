СК проверяет информацию о побоях и насилии в подмосковной школе-интернате

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Следствие проверяет информацию о побоях и сексуальном насилии в Хотьковской школе-интернате в Подмосковье. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, отметив, что в Следственный комитет России поступили обращения от уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка о множественных нарушениях прав воспитанников и педагогов учреждения.

"Следователи проверяют информацию о невыплате заработной платы работникам интерната, побоях, а также насильственных действиях сексуального характера, которые привели в том числе к наступлению беременности несовершеннолетних воспитанниц", - сообщила Врадий.

Сотрудники СК уже подготовили представления в министерство образования Московской области с требованием об устранении выявленных нарушений. Также следователи направили запросы в компетентные органы. С воспитанниками интерната работают психологи в целях реабилитации и для получения объективных данных.

В связи с необходимостью получения дополнительных сведений следствие обращается ко всем, кому что-либо известно о каких-либо противоправных действиях в школе-интернате, с просьбой сообщить о них по круглосуточной телефонной линии Главного следственного управления СК РФ по Московской области "Ребенок в опасности": 8-800-707-79-78.