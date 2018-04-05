Полиция проверит обстоятельства пожара в самострое в Сочи

СОЧИ, 5 апреля. /ТАСС/. Полиция начала проверку после пожара, который произошел в Сочи, в узаконенной через суд пятиэтажке-самострое. По ее результатам могут возбудить уголовное дело о ложных показаниях эксперта, подтвердившего ранее законность постройки в суде, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

В понедельник вечером произошел пожар в пятиэтажном жилом доме в Сочи, огонь охватил 600 кв. м. Как пояснял ТАСС первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко, дом построили на участке для индивидуального жилищного строительства и узаконили через суд. Верхние этажи, где и произошел пожар, были деревянными, из-за узкого проезда к дому было сложно подогнать пожарную технику, а гидрант находился очень далеко.

"По данному факту ведется проверка в рамках статьи 307 УК РФ - "Заведомо ложные показания эксперта, специалиста или ложный перевод" (предполагает арест на срок до трех месяцев, в случае сопряжения с обвинением в тяжком или особо тяжком преступлении - до пяти лет лишения свободы - прим. ТАСС). По итогам проверки может быть возбуждено уголовное дело…" - сказал представитель МВД.

Ранее глава Сочи Анатолий Пахомов поручил проверить в городе узаконенные через суд многоквартирные дома-самострои и подготовить документы для обращения в прокуратуру и следственные органы, чтобы они тоже дали свою оценку. Прокуратура начала проверку после пожара.