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Пожар на танкере в Самаре локализован

Происшествия
5 апреля, 14:44 UTC+3 САМАРА САМАРА 5, апреля. /ТАСС

В тушении задействовали 38 человек личного состава и семь единиц техники

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САМАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание на танкере в Самаре, сообщили ТАСС в четверг в ГУ МЧС России по региону.

"Пожар локализован в 13:38 мск. В тушении задействованы 38 человек личного состава и семь единиц техники. Пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в 11:41 мск произошло возгорание рубки на танкере, находящемся на территории судоремонтного завода в Куйбышевском районе Самары. На танкере вели работы по утилизации судна на металлолом. Площадь возгорания составила 360 кв. м, пожару присвоили повышенный уровень сложности.

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