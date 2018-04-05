Главу управляющей компании в Перми задержали после гибели девочки от упавшего с крыши льда

ПЕРМЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Директора и инженера управляющей компании "Гарант", ответственной за содержание жилого дома в Перми, с крыши которого на годовалого ребенка упала глыба льда, задержали на 48 часов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Директор и инженер управляющей компании задержаны на 48 часов. В ближайшее время суд вынесет им меру пресечения", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребенок получил тяжелую травму головы, девочку доставили в реанимацию краевой детской клинической больницы, где ей сделали операцию. Спустя два дня она скончалась в больнице.

После падения с крыши снега и льда на ребенка следователи возбудили уголовное дел. Они допросили свидетелей, в офисе управляющей компании изъяли документацию.