Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главу управляющей компании в Перми задержали после гибели девочки от упавшего с крыши льда

Происшествия
5 апреля, 14:52 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 5, апреля. /ТАСС

В ближайшее время суд изберет меру пресечения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Директора и инженера управляющей компании "Гарант", ответственной за содержание жилого дома в Перми, с крыши которого на годовалого ребенка упала глыба льда, задержали на 48 часов. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Директор и инженер управляющей компании задержаны на 48 часов. В ближайшее время суд вынесет им меру пресечения", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребенок получил тяжелую травму головы, девочку доставили в реанимацию краевой детской клинической больницы, где ей сделали операцию. Спустя два дня она скончалась в больнице.

После падения с крыши снега и льда на ребенка следователи возбудили уголовное дел. Они допросили свидетелей, в офисе управляющей компании изъяли документацию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пермский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
2
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
3
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
4
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
5
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
6
Чем завершился визит лидеров стран Балтии в США
7
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости