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Главу структуры РЖД задержали в Петербурге по подозрению в покушении на мошенничество

Происшествия
5 апреля, 14:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, апреля. /ТАСС

По версии следствия, он попросил у представителя одной из коммерческих фирм 5 млн рублей, взамен пообещав оказать содействие в строительстве объекта "РЖД"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Начальника дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги (филиала ОАО "РЖД") задержали в Петербурге по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника дирекции социальной сферы Октябрьской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). В настоящее время начальник структурного подразделения задержан", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, в начале этого года начальник структурного подразделения ОАО "РЖД" предложил первому заместителю гендиректора одной из коммерческих организаций передать ему 5 млн рублей. Взамен он якобы пообещал оказать содействие в строительстве объекта, состоящего на балансе "РЖД". Для выполнения плана задержанный привлек посредника, который должен был получить деньги. При этом, отмечают следователи, у подозреваемого не было реальных полномочий и возможностей оказать какое-либо влияние на результаты строительства объекта. 

"Распорядиться денежными средствами начальник структурного подразделения ОАО "РЖД" не смог, так как противоправная деятельность пресечена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудникам УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - добавили в управлении СК РФ.

Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Посредника также  удалось задержать.

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