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СК начал проверку после смерти подростка от гриппа в мурманской больнице

Происшествия
5 апреля, 15:07 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 5, апреля. /ТАСС

Родственники погибшей сообщают, что ребенку дважды вызывали врачей, которые ставили диагноз ОРВИ, и лишь на третий раз девочку забрали в реанимацию в тяжелом состоянии

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МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СКР по Мурманской области начало проверку после смерти 15-летней девочки в одной из больниц Мурманска. Об этом сообщает в четверг пресс-служба управления.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту смерти ребенка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - сообщает пресс-служба.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки специалисты дадут соответствующую уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) медицинских работников, оказывавших помощь подростку.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительный диагноз погибшей - пневмония, вызванная гриппом.

Это подтверждают и родственники девочки в соцсетях. Они пишут, что ребенку дважды вызывали врачей, которые ставили диагноз ОРВИ, и лишь на третий раз ее в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией забрали в реанимацию больницы, где она скончалась.

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