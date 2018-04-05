СК начал проверку после смерти подростка от гриппа в мурманской больнице

МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Следственное управление СКР по Мурманской области начало проверку после смерти 15-летней девочки в одной из больниц Мурманска. Об этом сообщает в четверг пресс-служба управления.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту смерти ребенка по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - сообщает пресс-служба.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки специалисты дадут соответствующую уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) медицинских работников, оказывавших помощь подростку.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, предварительный диагноз погибшей - пневмония, вызванная гриппом.

Это подтверждают и родственники девочки в соцсетях. Они пишут, что ребенку дважды вызывали врачей, которые ставили диагноз ОРВИ, и лишь на третий раз ее в тяжелом состоянии с двусторонней пневмонией забрали в реанимацию больницы, где она скончалась.