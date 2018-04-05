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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на танкере в Самаре

Происшествия
5 апреля, 15:50 UTC+3 САМАРА САМАРА 5, апреля. /ТАСС

По данным ведомства, пострадавших нет

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САМАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на танкере в Самаре, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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"Пожар на танкере ликвидирован в 14:15 мск. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в четверг в 11:41 мск произошло возгорание рубки на танкере на территории судоремонтного завода в Куйбышевском районе Самары. На танкере велись работы по утилизации судна на металлолом. Площадь возгорания составила 360 кв. м, пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Причина возгорания устанавливается.

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