Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на танкере в Самаре

САМАРА, 5 апреля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на танкере в Самаре, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар на танкере ликвидирован в 14:15 мск. Пострадавших нет", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, в четверг в 11:41 мск произошло возгорание рубки на танкере на территории судоремонтного завода в Куйбышевском районе Самары. На танкере велись работы по утилизации судна на металлолом. Площадь возгорания составила 360 кв. м, пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Причина возгорания устанавливается.