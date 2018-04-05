Экс-замглавы УФСКН Дагестана подозревается в завышении стоимости служебного жилья

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Бывший замначальника УФСКН по Республике Дагестан подозревается в завышении стоимости принятого на баланс служебного жилья на 14 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Подозреваемый, будучи заместителем начальника управления ФСКН России по Республике Дагестан и председателем единой конкурсной, аукционной, котировочной комиссии управления, используя свои служебные полномочия вопреки интересам службы, предположительно с целью извлечения выгод неимущественного характера при оценке пригодности принимаемого служебного жилья, принял 22 квартиры, не соответствующие условиям государственных контрактов и не отвечающие требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. По версии следствия, подозреваемый в актах приема-передачи квартир завысил стоимость принятых на баланс квартир на сумму более 14 млн рублей", - сообщила Волк.

В отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства данной противоправной деятельности.