МЧС предупредило о дальнейшем повышении уровня воды в реках Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявили в Волгоградской области из-за повышения уровня воды в местных реках в ближайшие три дня, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС России.

"Экстренное предупреждение. 6-8 апреля продолжится повышение уровней воды в притоках рек Хопра и Медведицы... Волгоградской области с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. На реке Бузулук (населенный пункт Преображенская) уровень воды сохранится в пределах и выше опасной отметки", - говорится в сообщении.