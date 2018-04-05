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МЧС предупредило о дальнейшем повышении уровня воды в реках Волгоградской области

Происшествия
5 апреля, 16:37 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 5, апреля. /ТАСС

Уровень воды поднимется в ближайшие три дня

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ВОЛГОГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение объявили в Волгоградской области из-за повышения уровня воды в местных реках в ближайшие три дня, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МЧС России.

"Экстренное предупреждение. 6-8 апреля продолжится повышение уровней воды в притоках рек Хопра и Медведицы... Волгоградской области с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. На реке Бузулук (населенный пункт Преображенская) уровень воды сохранится в пределах и выше опасной отметки", - говорится в сообщении.

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