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Суд оправдал главу карельского отделения "Мемориала" по делу о детской порнографии

Происшествия
5 апреля, 17:01 дата обновления: 5 апреля, 17:07 UTC+3

Суд признал Юрия Дмитриева виновным только в незаконном хранении частей огнестрельного оружия

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ПЕТРОЗАВОДСК, 5 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о педофилии и изготовлении детской порнографии, он признан виновным только в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Об этом в четверг журналистам сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

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Глава "Мемориала" в Карелии Юрий Дмитриев в последнем слове заявил о невиновности

"По всем "некрасивым" статьям Юрий Алексеевич оправдан, он признан виновным по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия)", - сказал представитель защиты.

По словам адвоката, суд назначил его подзащитному наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы, однако с учетом времени отбытого Дмитриевым под арестом ему остается три месяца общественных работ.

Сам Дмитриев вышел на свободу из зала суда.

62-летнего Дмитриева обвиняли в совершении развратных действий в отношении его несовершеннолетней приемной дочери, изготовлении детской порнографии, а также незаконном хранении частей огнестрельного оружия. 

По версии следствия, в течение восьми лет Дмитриев фотографировал обнаженную девочку. Адвокат подсудимого настаивал на том, что снимки глава "Мемориала" делал для наблюдения за ее физическим развитием и нигде их не публиковал. А хранившаяся у него часть ствола охотничьего ружья, по словам адвоката, непригодна для стрельбы.

Две проведенные экспертизы признали Дмитриева вменяемым, а две из трех экспертиз подтвердили, что фотографии из уголовного дела не являются порнографическими.

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