Суд оправдал главу карельского отделения "Мемориала" по делу о детской порнографии

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд оправдал главу карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева по делу о педофилии и изготовлении детской порнографии, он признан виновным только в незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Об этом в четверг журналистам сообщил адвокат Виктор Ануфриев.

"По всем "некрасивым" статьям Юрий Алексеевич оправдан, он признан виновным по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия)", - сказал представитель защиты.

По словам адвоката, суд назначил его подзащитному наказание в виде двух с половиной лет ограничения свободы, однако с учетом времени отбытого Дмитриевым под арестом ему остается три месяца общественных работ.

Сам Дмитриев вышел на свободу из зала суда.

62-летнего Дмитриева обвиняли в совершении развратных действий в отношении его несовершеннолетней приемной дочери, изготовлении детской порнографии, а также незаконном хранении частей огнестрельного оружия.

По версии следствия, в течение восьми лет Дмитриев фотографировал обнаженную девочку. Адвокат подсудимого настаивал на том, что снимки глава "Мемориала" делал для наблюдения за ее физическим развитием и нигде их не публиковал. А хранившаяся у него часть ствола охотничьего ружья, по словам адвоката, непригодна для стрельбы.

Две проведенные экспертизы признали Дмитриева вменяемым, а две из трех экспертиз подтвердили, что фотографии из уголовного дела не являются порнографическими.