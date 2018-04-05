В администрации Серпуховского района Подмосковья проходят обыски

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в администрации Серпуховского района Подмосковья изымают в основном документы 2006-2008 годов. Об этом сообщил ТАСС глава района Александр Шестун.

По его словам, обыски также проходят во дворце спорта "Надежда".

"Изымаются в основном постановления по земле 2006-2008 годов. Например, они взяли несколько постановлений, где есть пересечения с лесным фондом. Забирают много [документов] по ЖКХ и спорту, по благотворительности. Проверяют кадровый состав, есть или нет [в администрации] "мертвые души", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в "Надежде" и администрации Серпуховского района проводят обыски сотрудники подмосковного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и ФСБ. По данным источника, обыски, предположительно, связаны с отмыванием денег через подставной фонд.