Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В администрации Серпуховского района Подмосковья проходят обыски

Происшествия
5 апреля, 17:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В основном изымаются земельные документы 2005-2008 годов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в ходе обысков в администрации Серпуховского района Подмосковья изымают в основном документы 2006-2008 годов. Об этом сообщил ТАСС глава района Александр Шестун.

По его словам, обыски также проходят во дворце спорта "Надежда".

"Изымаются в основном постановления по земле 2006-2008 годов. Например, они взяли несколько постановлений, где есть пересечения с лесным фондом. Забирают много [документов] по ЖКХ и спорту, по благотворительности. Проверяют кадровый состав, есть или нет [в администрации] "мертвые души", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в "Надежде" и администрации Серпуховского района проводят обыски сотрудники подмосковного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и ФСБ. По данным источника, обыски, предположительно, связаны с отмыванием денег через подставной фонд. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
4
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
5
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
6
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости